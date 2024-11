Oggi, mercoledì 17 luglio, su LaC Tv, alle ore 17.15, canale 11 del digitale terrestre (ma anche sull’820 di Sky, sul 411 di Tivùsat, in streaming e on demand su Lac Play) sesta puntata della nuova trasmissione “Imprenditori in Volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla suite dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro). “Imprenditori in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della sesta puntata il noto cuoco Salvatore Murano, in arte Max, proprietario di un ristorante a Cirò Marina (provincia di Crotone). Salvatore Murano è specializzato in cucina del territorio e si rifà alla filosofia della filiera corta, sia utilizzando materie prime locali sia affidandosi al proprio orto sempre ricco di piante aromatiche ed ortaggi che vengono raccolti un attimo prima delle realizzazioni di succulenti piatti. Ma il ristorante Max (che è anche pizzeria e garantisce diversi tipi di servizi) è anche un riferimento di natura culturale per molti specialisti (archeologi, storici, intellettuali, artisti, giornalisti…) che di volta in volta vengono invitati a partecipare a momenti collettivi di confronto su tematiche collegate all’identità culturale calabrese e meridionale. Salvatore Murano è un appassionato di archeologia ed ama, anche nei suoi piatti, richiamarsi alle antichissime culture della Calabria.

