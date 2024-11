Mercoledì 25 settembre, su LaC Tv, alle ore 17.15, canale 11 del digitale terrestre (ma anche sull’820 di Sky, sul 411 di Tivùsat, in streaming e on demand su LaC Play) ventiquattresima puntata di “Imprenditori in Volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro). “Imprenditori in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della ventiquattresima puntata il giovane imprenditore della ristorazione Roberto Gallo, titolare del Riva di Falerna. Il format del Riva si sta rivelando un grande successo: raffinata location sul mare, ristorante con ottima cucina di pesce, la scelta dello champagne per accompagnare i pasti, una chef molto preparata, la cura straordinaria di ogni dettaglio, servizi offerti in maniera continuata per una lunga fascia oraria, ogni giorno. La clientela business, ma non solo, ne ha fatto un punto di riferimento. Roberto Gallo e le sue ormai mitiche "sciabolate" denotano un rapporto con la clientela che parla il linguaggio della sintonia, dell'armonia, dell'accoglienza mediterranea. Al Riva si può pranzare anche nelle ore pomeridiane, o cenare la sera tardi, organizzare banchetti e cerimonie eleganti, intrattenersi per incontri di lavoro sorseggiando cocktail. Il Riva è uno stile, ma è anche efficienza dei servizi offerti! La trasmissione può essere seguita in diretta streaming e on demand su LaC Play.