I video realizzati in sinergia hanno saputo raccontare storie che emozionano e fanno riflettere. Appuntamento alle 13.00 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre

Alla vigilia della finale del Festival di Sanremo, la Calabria si accende per Dario Brunori. Il cantautore cosentino è uno tra i principali protagonisti della kermesse e la nostra regione continua a sostenerlo con entusiasmo. “L’albero delle noci” ha già conquistato pubblico e critica. Ma inizia a raccogliere consensi anche il videoclip rilasciato in queste ore a corredo del brano concepito da Brunori per Sanremo.

Il lavoro è stato realizzato dal regista calabrese Giacomo Triglia. E proprio lui sarà il protagonista della puntata odierna di Dentro la Notizia, il format di LaC in onda dal lunedì al venerdì. In conduzione Patrizia De Napoli, che indagherà le origini della collaborazione fra Tiglia e Brunori, saldata nel corso del tempo (e che tenterà di strappare aneddoti e curiosità anche sulle collaborazioni con altri grandi artisti del panorama nazionale e internazionale come Jovanotti).

Un sodalizio, quello tra i due artisti calabresi, che ha dimostrato grande sintonia. Attraverso i loro video hanno saputo infatti raccontare storie che emozionano e fanno riflettere, confermando che musica e cinema, quando si incontrano, diventano pura poesia. Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming LaC Play.