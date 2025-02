Nella sua seconda esibizione al 75esimo Festival di Sanremo, Brunori SAS ha incantato nuovamente il pubblico del teatro Ariston, nel corso della terza serata della kermesse canora, con una performance che, al termine, ha meritato applausi a scena aperta.

Introdotto da Carlo Conti ed Elettra Lamborghini, il cantautore cosentino ha fatto il suo ingresso con un sorriso contagioso, scendendo le scale con un caratteristico "saltino". La sua esibizione – diretta dal Maestro Stefano Amato – gli ha consentito di ricevere una meritata standing ovation. Applausi per il cantautore di San Fili sono arrivati anche dalla Sala Stampa “Lucio Dalla”: anche da questa location il nostro network vi sta raccontando il Festival di Sanremo.

Domani, l'attesa cresce per il suo omaggio a Lucio Dalla nella serata dedicata alle cover, dove salirà sul palco con Riccardo Sinigallia e Dimartino per interpretare "L'anno che verrà". Con tutta la Sas al completo a Sanremo per sostenerlo e con il Maestro Mirko Onofrio che dirigerà l’orchestra.