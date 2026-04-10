Formazioni politiche sempre più sottoscopa dopo la sconfitta del Sì al referendum e i guai (anche sentimentali) del ministro Piantedosi. L’appuntamento con il talk di LaC Tv è alle 22 sul canale 11 del digitale terrestre

Mentre in politica estera il governo fatica a mostrare un profilo cazzutto e sovranista, la politica interna registra il singolare regolamento di conti interno a Forza Italia che, al momento, però, ha generato poco più di un valzerino al Senato. Come dire: morbidezze da caciocavallo su tutti i fronti. Se si considerano, poi, le “improprie” rivendicazioni politiche dell’Associazione Nazionale Magistrati, i partiti appaiono sempre più sottoscopa. E intanto Piantedosi… Tantissima carne al fuoco nella puntata di Perfidia, il talk show di LaC condotto da Antonella Grippo. Qualificato e ampio il parterre degli ospiti: ﻿Matilde Siracusano (Sottosegretario di Stato), Gian Marco Centinaio (Vicepresidente Senato), Annalisa Imparato (Magistrato), Vittoria Baldino (Deputata Movimento 5 Stelle), Domenico Guarascio (Magistrato), Giuseppe Falcomatà (Cons. Regionale PD), Giuseppe Graziano (Il coraggio di cambiare), Massimo Clausi (Giornalista Lacnews24).