La scuola calabrese rischia di perdere quasi trecento posti di lavoro tra docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario. È uno dei temi al centro della puntata di Dietro i fatti - News, il programma condotto da Pier Paolo Cambareri, in onda alle ore 15 su LaC Tv. Una prospettiva che, se confermata, rischia di aggravare ulteriormente le difficoltà di un sistema scolastico già alle prese con la denatalità, la carenza di personale e le fragilità dei territori. Perché dietro i numeri degli organici ci sono classi, servizi, istituti e comunità che rischiano di perdere un presidio fondamentale dello Stato.

La Uil Scuola Calabria lancia l'allarme e chiede di fermare i nuovi tagli. Secondo le stime del sindacato, la regione potrebbe perdere circa 206 posti di docente e 86 di personale Ata a partire dal settembre 2027. E sommando le riduzioni già previste negli ultimi anni scolastici, il saldo negativo potrebbe superare le 600 unità. Ma quali saranno le conseguenze sulle scuole delle cinque province? E soprattutto, la diminuzione degli alunni deve tradursi necessariamente in una riduzione degli organici oppure può diventare l'occasione per migliorare l'offerta formativa, ridurre il numero degli studenti per classe e rafforzare il tempo pieno e il sostegno? Ne parleremo con Luca Scrivano, segretario generale della Uil Scuola Calabria.

Prima dell'approfondimento, due aggiornamenti con i giornalisti di LaC News24 su vicende che interessano da vicino la Calabria. Con Luana Costa ci collegheremo per seguire gli sviluppi dell'interrogatorio di garanzia del sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, e fare il punto sulla sua posizione nell'ambito dell'inchiesta. Con Francesco La Luna, affronteremo invece il caso delle dimissioni di Domenico Costarella dalla guida della Protezione civile regionale: una decisione che apre interrogativi sul futuro dell'organizzazione e sulla gestione di un settore strategico per la sicurezza del territorio.

Appuntamento alle ore 15 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.