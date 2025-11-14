Un territorio che resiste, che non vuole arrendersi al declino dei servizi essenziali e che chiede risposte, concrete e immediate. È quello di Serra San Bruno, cuore delle Serre vibonesi, dove da settimane cresce la protesta contro il progressivo smantellamento dell’ospedale cittadino. Al centro della nuova puntata di Dentro la Notizia – in onda alle ore 13 su LaC Tv (canale 11 del digitale terrestre) e su LaC Play – la voce della montagna che rivendica il diritto alla salute e a un futuro possibile.

In studio con Pier Paolo Cambareri, il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, chiamato a commentare l’ondata di indignazione popolare guidata dal Comitato San Bruno, che ha organizzato nei giorni scorsi un sit-in davanti al presidio ospedaliero per denunciare la mancanza di personale e il rischio di chiusura di servizi vitali come la dialisi. «Non ci serve un commissario che scaldi la sedia, ci servono dottori», ha gridato tra le lacrime uno dei pazienti presenti alla manifestazione. Parole che racchiudono il dramma quotidiano di un’intera comunità, costretta a spostarsi per cure essenziali, nonostante nel presidio restino macchinari e competenze che potrebbero garantire autonomia e dignità ai malati.

Dal piazzale dell’ospedale, Francesco Graziano, inviato di LaC News24, raccoglierà in diretta le testimonianze dei cittadini e dei rappresentanti del Comitato San Bruno, tra cui il presidente Rocco La Rizza, da tempo in prima linea per difendere il diritto alla salute nelle aree interne. Una sanità che non è più solo un problema amministrativo, ma – come gridano i manifestanti – una vera e propria “questione di vita”.

Ma la puntata aprirà anche un fronte politico di grande impatto: Serra San Bruno vuole lasciare la Provincia di Vibo Valentia per tornare sotto quella di Catanzaro. Una proposta che il sindaco Barillari si prepara a portare in Consiglio comunale e che ha già trovato eco nei Comuni vicini di Brognaturo, Simbario e Spadola. Una scelta che affonda le radici in motivazioni storiche e culturali, ma che guarda anche alla necessità di una migliore efficienza nei servizi pubblici, a partire proprio dalla sanità. «Siamo geograficamente e logisticamente più legati a Catanzaro – spiega Barillari –. È tempo di ridare voce a una comunità che si sente dimenticata e che vuole contare di più nel proprio destino». Una puntata che intreccia la rabbia e la speranza di una Calabria di montagna che chiede di non essere più trattata come una periferia da gestire, ma come una risorsa da valorizzare. Dentro la Notizia, con Pier Paolo Cambareri, vi aspetta alle ore 13 su LaC Tv e in streaming su LaC Play per raccontare la battaglia di Serra San Bruno, tra sanità negata e identità da riconquistare.