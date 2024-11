La regione vara una nuova società che si occuperà di servizio idrico e rifiuti. Tuttavia, un gruppo di comuni ricorre al Tar contro la decisone della Regione sollevando un serie di rilievi normativi ed organizzativi. E, d’altronde, Arrical a detta di molti registra più di una criticità ma la levata di scudi di molti sindaci, riguarda anche altro.

Per i sindaci: «Il gestore unico regionale non può escludere dalla gestione del servizio idrico integrato pezzi del sistema e subentrare soltanto in alcuni di essi, quali la bollettazione e la riscossione della tariffa, lasciando, invece, la gestione dell’intero servizio idrico integrato ai Comuni che, conseguentemente, ne devono sopportare i costi». Ne parleremo con Antonio Lo Schiavo consigliere regionale del gruppo misto e Giuseppe Ranuccio sindaco di Palmi. Appuntamento alle 14:30.

