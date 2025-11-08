Debutta domenica 9 ottobre alle ore 14.00 su LaC Tv il nuovo appuntamento televisivo della DreamProduction: “Ma Che Domenica!”, un format fresco, dinamico e ricco di contenuti che accompagnerà il pubblico per tutto il pomeriggio festivo.

A guidare il programma sarà Ciro Sannino, che nella prima puntata accoglierà una grande protagonista del panorama artistico italiano: Donatella Pandimiglio. L’artista si racconterà in un’intensa intervista e ripercorrerà momenti straordinari della sua carriera, ricordando i giganti con cui ha collaborato, tra cui Gigi Proietti e Antonello Falqui.

Spazio anche alla danza e allo spettacolo con Maria Zaffino, storica ballerina professionista di ben 13 edizioni di “Amici” e volto di programmi cult come “Buona Domenica” e “La Sai l’Ultima”. Per lei, un’intervista inedita e personale, “a colori”, tra ricordi, emozioni e nuovi progetti.

Non mancherà un momento di approfondimento dedicato all’attualità: nel talk si affronterà il tema dei giovani e del loro rapporto con la vita. Perché la nuova generazione appare sempre più incline alla violenza? A discuterne con Ciro Sannino saranno Olga Pagano, psicologa forense, e Matteo Vallero, direttore editoriale della testata The Ambassador.

Prima puntata domenica 9 novembre con tanti ospiti. Spazio alla danza, ai giovani e alla musica della Napulera Band: ecco il nuovo show che unisce ritmo e contenuti.

Torna anche la fase “IN O OUT” di Ti Va di Ballare?: i coach Raffaele Pennacchio, Enza Campana, Mario Guadagno e Massimo Monda inizieranno a costruire i propri team scegliendo i concorrenti che accederanno alla competizione.

A completare la puntata, tanta musica dal vivo con la Napulera Band, pronta a riempire lo studio di energia e sonorità partenopee.

L’appuntamento con “Ma Che Domenica!” è quindi per domenica alle ore 14.00 su LaC Tv. Il programma è scritto da Gianfranco Sannino e Ciro Sannino.