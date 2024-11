Una situazione di criticità e disagio è quella riguardante la viabilità interna nel Vibonese. Da troppo tempo si attende invano e adesso i comitati ribadiscono a gran voce la necessità di un intervento. Ascolteremo la loro voce, in diretta da Serra San Bruno, nel corso della puntata odierna di Dentro la Notizia, a partire dalle ore 14:30 su LaC Tv. Sul posto Cristina Iannuzzi, con i rappresentanti del Gruppo 25 giugno, costituitosi all'indomani della tragica morte dei due camerieri di Serra San Bruno travolti e uccisi da un'auto lungo la Trasversale delle Serre mentre rientravano dal lavoro. In studio, con Pier Paolo Cambareri, il sindaco della cittadina di San Bruno, Alfredo Barillari. Nel corso della puntata anche il contributo del presidente della Provincia di Vibo Valentia, Corrado L'Andolina.

Dove vedere la puntata

