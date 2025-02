Crotone non dimentica. E neanche Cutro. E non dimenticano neppure la Calabria e i calabresi. La strage dei migranti sulla spiaggia di Steccato di Cutro, avvenuta esattamente due anni fa (era il 26 febbraio 2023), costata la vita a 94 persone e a chissà quanti altri dispersi, continua ad agitare il sonno di tanti. Ma alimenta, al tempo stesso, la speranza: esiste un popolo vivo e attivo che vuole tradurre le immagini di quella notte tragica e dolorosa in un quadro a tinte chiare, utilizzando come tratto cromatico dominante il colore acceso e sempre luminoso della solidarietà.

Ripercorreremo quanto accaduto quella notte nel corso della puntata odierna di Dentro la Notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri. Ospite in studio il direttore Franco Laratta.

Nel corso della trasmissione di oggi, i contributi dell'inviata Cristina Iannuzzi, e i servizi dei colleghi Procolo Guida, Mariassunta Veneziano e Francesco La Luna. Ascolteremo anche le associazioni che, da quel giorno, non hanno interrotto neanche per un solo istante le azioni messe in campo per aiutare i sopravvissuti e dare conforto e nuova speranza ai familiari delle vittime.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming LaC Play.