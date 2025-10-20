Vent’anni dopo la strage di Nassiriya, Dentro la Notizia riapre una pagina di storia e di dolore che continua a pulsare nella memoria collettiva del Paese. A condurre il racconto, come sempre, Pier Paolo Cambareri, che in questa puntata accoglie un ospite d’eccezione: il generale Francesco Maria Ceravolo, autore del libro “Missione Antica Babilonia 2 – 123 giorni a Nassiriya”. Un’opera intensa e autentica, che restituisce la voce e il sacrificio dei militari italiani impegnati in Iraq, testimoni di coraggio e dedizione sotto la bandiera della pace.

Tra ricordi personali, documenti inediti e riflessioni sul ruolo delle Forze Armate, il generale Ceravolo racconta non solo l’esperienza vissuta sul campo, ma anche il significato profondo del servizio e del dovere, vent’anni dopo quella mattina del 12 novembre 2003 che segnò per sempre il cuore dell’Italia.

L’appuntamento con Dentro la Notizia è alle ore 13 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, e in streaming e on demand su LaC Play.