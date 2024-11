Si partirà dalla nascita di questo provvedimento che aveva l’obiettivo, in un Italia post pandemia, di ridare ossigeno al settore dell’edilizia che viveva da anni una fase di stallo. Ma non solo: grazie al rimborso del 110 per cento dei lavori di ristrutturazioni, anche le famiglie meno abbienti si sperava avrebbero potuto permettersi case più confortevoli ed efficienti dal punto di vista energetico.

Qualcosa non ha funzionato e come spiega Spaziani Testa per colpa «di crediti esagerati, di troppe regole e di eccessivi rischi per le banche si è arrivati al blocco dei crediti incagliati», quelli cioè bloccati nei cassetti fiscali che non riescono ad essere ceduti al sistema bancario perché ha raggiunto i limiti di acquisto.

«Non è una difficoltà di oggi -aggiunge il presidente di Confedilizia- ma si è sottovalutato il problema, dando l’illusione alle imprese di poter continuare». Adesso urge una soluzione: il Governo ha usato il pugno di ferro riducendo la cessione del credito o lo sconto in fattura del superbonus e delle altre tipologie di bonus edilizi (ecobonus, bonus ristrutturazioni, facciate, sisma bonus, barriere architettoniche, colonnine di ricarica) solo in alcune situazioni, ma restano troppe opzioni scoperte.

Il presidente della storica associazione che si occupa di tutte le materie che hanno attinenza con la casa. pone i riflettori sulle difficoltà del momento: «sono i proprietari di casa in una situazione di difficoltà. I più fortunati saranno favoriti dallo sblocco dei crediti, ma la maggior parte non faranno i lavori o si ritroveranno con lavori lasciati a metà. Sono a conoscenza di casi di persone che addirittura vogliono vendere perché non sono più nella possibilità di pagare i lavori».

L’altra faccia della medaglia sono città deturpate, palazzi sfigurati, imprese al tracollo, ma soprattutto: «lo Stato che non ha rispettato i patti con i cittadini».

Non solo Superbonus, il direttore Russo parlerà con il suo ospite del mercato immobiliare, di come è cambiato il concetto di “casa” con la pandemia e il futuro del settore.

Quali sono le prossime battaglie intraprese da Confedilizia? E’ la domanda che chiude la puntata e su cui Spaziani Testa ha le idee chiare: «ci aspettiamo un sistema per tutelare i proprietari che mettono in affitto la casa visto che adesso, in caso di problemi, lo sfratto è un’operazione molto complicata; auspichiamo la riforma fiscale e soprattutto un sistema stabile che incentivi gli interventi edilizi».

