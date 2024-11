Lunedì 14 ottobre, su LaC Tv, alle ore 17.15, canale 11 del digitale terrestre (ma anche sull’820 di Sky, sul 411 di Tivùsat, in streaming e on demand su LaC Play) trentaduesima puntata di Imprenditori in Volo, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro). Imprenditori in volo è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della trentaduesima puntata Corrado L'Andolina, presidente della Provincia di Vibo Valentia e sindaco di Zambrone. Imprenditori in Volo si apre spesso al mondo delle istituzioni, dei sindacati e delle organizzazioni di categoria, nonché del sociale e dell'economia, proprio per offrire ai telespettatori un quadro più ampio, completo e articolato di tutto ciò che ha importanza per lo sviluppo delle imprese e dei territori di riferimento. Con il presidente L'Andolina sono stati affrontati i temi del ruolo delle Province, anche in riferimento alla possibile riforma che è già in fase avanzata, e dei Comini, soprattutto se piccoli, rispetto ai fattori che possono condizionare favorevolmente le dinamiche dello sviluppo locale. Attenzione anche ai temi della cultura e dell'arte rispetto ai quali il Comune di Zambrone si è distinto con diversi positivi progetti. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.