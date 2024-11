È il più giovane di una famiglia molto impegnata nel settore agricolo e in quello della sanità privata. Tanti i riconoscimenti ottenuti per il suo impegno, da ultimo il Premio Ausonia

Sarà Tommaso Greco il protagonista del nuovo episodio del podcast “La sedia vuota”. Greco ha ricevuto a Corigliano Rossano il "Premio Ausonia 2022 – Calici di Ausonia, Sorsi di cultura". Il premio non è stato l’unico, perché prima e soprattutto dopo, tanti sono stati i riconoscimenti per l’impegno di Tommaso all’interno di una famiglia molto impegnata nel settore agricolo, con una storia importante, e poi anche nell’ambito della sanità privata, dove si distingue per scelte di qualità e qualificati servizi a disposizione dei cittadini.

Per Tommaso sono riconoscimenti importanti, soprattutto quelli destinati alle eccellenze calabresi nel mondo. Il "Premio Ausonia” è un evento che si svolge sotto l'alto patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Cultura. Tommaso è il più giovane della famiglia ed ha un grande interesse per la vita dell’impresa, e contestualmente ha completato gli studi universitari, ed ha avuto modo di fare esperienze in Italia e all’estero, con l’obiettivo di incidere sempre di più nelle imprese del gruppo IGreco.

Nel podcast, Tommaso analizza i problemi delle imprese in Calabria, le difficoltà e le incertezze legate ai mutamenti climatici, alle notevoli difficoltà dei mercati, alla mancanza di manodopera. Temi che comunque non spengono l’entusiasmo e la voglia di fare di questo giovane e dinamico imprenditore. Del quale sentiremo sempre più parlare.