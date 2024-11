Procolo Guida ed Alberto Curti proveranno a mettere pepe sulla via della salvezza dei Lupi e sulle possibilità dei pitagorici di vincere i play off per sperare ancora si accedere al campionato Cadetto il prossimo anno. L'appuntamento è oggi alle 19 come ogni lunedì su LaC Tv

Mentre la serie B del calcio torna con le conferme, negative per la Reggina e positive per il Cosenza, è arrivato il giorno, vittorioso, dei cento anni per il Crotone ed il Catanzaro che continua a vincere anche se non serve più. Saranno di certo Raffaele Truncè, direttore di Sport Team Calabria, Antonello Placanica, direttore di Forza Reggina, e Mario Ferrantino Cosenza a tracciare le linee più importanti di questi due turni di serie B e serie C.

Procolo Guida ed Alberto Curti proveranno a mettere pepe sulla via della salvezza del Cosenza e sulle possibilità del Crotone di vincere i play off per sperare ancora, tutti, in 4 squadre calabresi in serie B l’anno prossimo.

