La puntata di oggi sarà incentrata sul trionfo del Catanzaro, promosso in Serie B.

Festa Catanzaro! 4 in B l’anno prossimo…? Catanzaro in Serie B, Cosenza in netta ripresa lanciato verso la salvezza, Reggina crisi irreversibile? Crotone rediVIVO! Temi centrali a proporre il sogno di una prossima serie B con 12 derby calabresi.

La B C del calcio in Calabria festeggia dunque Alberto Curti con Procolo Guida, Raffaele Truncè, Mario Ferrantino Cosenza ed Antonello Placanica direttore di Forza Reggina, rendendo omaggio all’incredibile cavalcata dei giallorossi che si aggiudicano la promozione con 5 giornate di anticipo. Ma importante sarà cercare di comprendere quando e se la Reggina arresterà il diluvio di sconfitte, quanto può dare continuità la rincorsa del Cosenza e se il Crotone può risentire la troppo lunga premessa di gare “inutili” prima dei play off visto che ha giocato un solo tempo contro la Viterbese.

