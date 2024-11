La B C del calcio in Calabria, questo lunedì, si tinge d’azzurrino proprio nell’occasione in cui Reggio ospiterà la Nazionale U21 impegnata nel match amichevole con l'Ucraina

Mentre la Serie B è ferma per le nazionali, il nostro Mario Ferrantino Cosenza, per Sport Team Calabria si collegherà dal Granillo proprio nell’occasione in cui Reggio Calabria torna a vestirsi dell'azzurro della Nazionale Under 21 per ospitare il match amichevole con l'Ucraina.

Intanto si parlerà della festa del Catanzaro che seppur pareggiando in casa col Pescara di mister Zeman ha ricevuto il trofeo per la matematica conquista della serie B avvenuta già la scorsa settimana. Così come Procolo Guida, Raffaele Truncè ed Alberto Curti non faranno mancare analisi di numeri e situazione del Crotone, reduce del pareggio a Latina e sempre più proteso verso i play off.

E mentre Reggina e Cosenza si preparano, la prima verso il big match a Genova, e la seconda verso la gara casalinga contro il Pisa, si riporteranno le emozioni che arrivano dalla città dello Stretto che, dopo quasi vent'anni, sarà di nuovo teatro di una gara dell'Italia, sempre con l’Under, mentre la Nazionale maggiore lo fece per l'ultima volta addirittura del 2004.

I protagonisti de La B C del calcio, vi aspettano dunque alle 19.00! Scegli la piattaforma de LaC news24 e partecipa a quella che sarà comunque la tua diretta!