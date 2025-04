Nuovo appuntamento oggi con Calabresi nel mondo, il format targato LaC Tv condotto da Palma Serrao Salvatore Stanizzi.

In collegamento da Milano Stefania Gallo, una professionista che si occupa degli aspetti legali dei settori della moda e del lusso. È fondatrice di Fashion Law Italia, il primo canale italiano interamente dedicato alla divulgazione giuridica e alla tutela delle imprese del settore, anche attraverso proposte innovative per sostenere e sviluppare il Made in Italy nel mondo. Partecipa come relatrice a conferenze in Italia e all’estero, contribuendo al dibattito e allo studio delle principali questioni legali dell’industria della moda. Abbiamo affrontato con lei alcune questioni riguardanti la moda Made in Italy in questo periodo storico particolarmente difficile.

Spazio anche ai due componenti del duo Socievole e Adalwolf dj e producer con i quali si è parlato del rapporto tra giovani e musica , dell’evoluzione dei generi musicali Ad oggi collaborano con radio m2o anche se anche altre radio supportano i loro lavori che si piazzano in classifiche dance o radioshow internazionali.

Appuntamento alle 12 su LaC Tv, canale 11 del digitate terrestre. Anche in streaming su LaC Play.