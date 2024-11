Mercoledì 10 luglio, su LaC Tv, alle ore 17.15, canale 11 del digitale terrestre (ma anche sull’820 di Sky, sul 411 di Tivùsat, in streaming e on demand su Lac Play) terza puntata della nuova trasmissione “Imprenditori in Volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla suite dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme

“Imprenditori in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaCNews24.

Os pite della terza puntata l’imprenditore Salvatore Pugliese che è alla guida del Salumificio Sap di Calimera, frazione di San Calogero, provincia di Vibo Valentia. Il Salumificio Sap è specializzato da decenni nella produzione di salumi di qualità della tradizione calabra, con attenzione anche per le produzioni Dop. Salsiccia, soppressata, pancette, capocolli e la mitica ‘nduja sono tra i cavalli di battaglia di un’azienda che, però, ha saputo anche innovare, lanciando specialità, quali ad esempio i piccanti “diavoletti”, che hanno riscosso molto apprezzamento da parte dei consumatori. La Sap, con la costante partecipazione di Salvatore Pugliese a fiere internazionali, esporta anche all’estero. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, on demand su LaC Play.