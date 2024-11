Torna su LaC Tv 11 in campo, il programma ideato e condotto da Maurizio Insardà, che si occupa dei campionati di Serie B e Serie C. Ieri il debutto stagionale delle calabresi Catanzaro e Cosenza, stasera il commento con i protagonisti dei colori giallorosso e rossoblù. La trasmissione è realizzata con la partecipazione di Nicola Binda, in studio Francesco Cozza e Jennifer Stella.

Ospiti di questa prima puntata della nuova stagione di 11 in campo: Pietro Iemmello, attaccante US Catanzaro; Alessandro Micai, portiere del Cosenza; Simone Giacchetta, direttore sportivo Cremonese. Appuntamento dunque alle 21:30 su LaC Tv.

Come vederci

L'appuntamento con 11 in campo è lunedì alle 21:30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.