«Una tragedia che ha colpito tutti ma soprattutto noi calabresi per la vicinanza, una tragedia che si poteva probabilmente evitare. Le politiche migratorie vanno riviste e per questo abbiamo chiesto chiarimenti al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sulle dinamiche di quanto è successo». Elisa Scutellà, deputata del Movimento 5 Stelle, ospite questa sera a piazza Parlamento, parte proprio dal naufragio dei migranti al largo delle coste di Cutro nella sua intervista con il direttore Alessandro Russo. «Tutto quello che doveva essere fatto, è stato fatto?» È la domanda che ribadisce Scutellà negli studi de La Capitale ed è la stessa richiesta di chiarimenti che il Movimento ha rivolto al Ministro, contestando anche la frase («La disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo le vita dei propri figli») pronunciata durante la conferenza stampa di Crotone.

La soluzione per Scutellà andrebbe trovata nel superamento del Trattato di Dublino e con politiche di ampio respiro che servano a redistribuire i migranti su tutti i territori dell’Ue, abbandonando quindi il “principio del primo approdo”, secondo cui la competenza a valutare la richiesta di asilo è del primo Stato in cui il migrante ha messo piede in maniera illegale (quindi spesso proprio l’Italia).

Il superbonus è un altro dei temi centrali dell’intervista di Elisa Scutellà: la portavoce del movimento, come tiene a farsi chiamare rifiutando il titolo di onorevole, ribadisce la bontà di un provvedimento promosso dal Governo Conte in un momento in cui il Paese, dopo la pandemia, aveva bisogno di dare una scossa all’economia e avvicinarsi all’obiettivo europeo di case più efficienti.

Spazio naturalmente anche alla recente nomina di Elly Schlein alla segreteria del Pd: «ho creduto fin dall’inizio nella Schlein, sono una donna per le donne e quando vedo una ragazza che si mette in gioco e dà una risposta ad una parte di persone che non si identificano in un partito con la naftalina addosso non posso che esserne contenta. I presupposti per un’alleanza futura sono buoni, visto che è molto vicina ad alcuni principi del Movimento. Sono convita che la sua elezione cambi lo scenario politico anche per il Governo». Questa puntata di Piazza Parlamento andrà in onda stasera nella Mezz'ora da LaCapitale, alle ore 20 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.