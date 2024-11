Le telecamere di Dentro la notizia approdano oggi a Cleto, piccolo centro del Cosentino che è riuscito a rendere la propria identità un vero punto di forza per l’economia e il turismo. Nel corso della puntata, condotta da Enrico De Girolamo, previsti gli interventi di Armando Bossio, sindaco di Cleto e Michele Di Stefano, Progetto Italia nel mondo. In collegamento con l’inviata Rossella Galati, Eugenio Vairo, vicesindaco di Cleto e Ivan Arella, Progetto Italia nel mondo.

Dove vedere la puntata

