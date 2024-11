Bilanci e prospettive per il settore al centro della puntata odierna condotta da Enrico De Girolamo. Inizio alle ore 13.00, LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre

Turismo in Calabria, bilanci e prospettive. È questo il tema della puntata odierna di Dentro la notizia. L’appuntamento con la trasmissione condotta da Enrico De Girolamo si concentrerà sui numeri turistici, sulla giungla delle strutture alberghiere nella nostra regione, l’inquinamento marino, la necessità di implementare i collegamenti con il territorio. E poi ancora riflettori accesi sull’overtourism e sul ruolo ricoperti dai Parchi naturali e dalla ciclovia.

Ospiti della puntata Anna Rosa del Comitato Uniti per il golfo, la presidente della Sezione turismo Unindustria Calabria Cristina Gazzaruso. In collegamento Giovanni Laganà, subacqueo naturalista. Appuntamento alle 13 su LaC Tv: canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat, 820 del pacchetto Sky e in streaming su LaC Play.