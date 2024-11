Le telecamere di Dentro la notizia saranno oggi a Cosenza in vista del Gay Pride previsto per sabato prossimo nel capoluogo bruzio. Nel corso della puntata, condotta da Enrico De Girolamo, previsti gli interventi di Alice Malavenda, organizzatrice Gay Pride Reggio, e Nino Spirlì, ex presidente della Regione Calabria. In collegamento con l’inviato Salvatore Bruno ci sarà Francesco Alimena, capogruppo del Pd nel Consiglio comunale di Cosenza.

Dove vedere la puntata

Dentro la Notizia va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:30 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di Tivù Sat, 820 di Sky e in diretta sui nostri canali social e in streaming su lacnews24.it. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito lacplay.it.