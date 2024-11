Ogni tre anni il popolo di Monasterace celebra il suo patrono Sant’Andrea Avellino con un rito singolare di grande suggestione. Si tratta del “territorio”. Una imponente processione che si tiene a cadenza triennale il 10 maggio. Il corteo percorre circa 19 chilometri attraversando in maniera circolare l’intera estensione del comune ionico. Dalle colline fino al mare guadando ben due volte la fiumara Assi, la processione, partecipata da diverse migliaia di fedeli, si caratterizza per la spettacolare bellezza del contesto paesaggistico, reso magnificente dalle piogge e dal tepore primaverile. Di questo si occuperà la nuova puntata del Sacro in Calabria, in onda alle 21 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. Anche in streaming su LaC Play.