Il racconto di un momento di svolta per l’Italia e il mondo, un anno che ha portato con sé tante piccole grandi rivoluzioni: dalla legge sull’aborto alla nascita del Sistema sanitario nazionale, passando per la chiusura dei manicomi

Il 1978 è stato uno degli anni più drammatici della storia repubblicana. Un paese ferito, attraversato dalla violenza politica, scosso nelle sue fondamenta istituzionali. Eppure, proprio in quel tempo oscuro, l’Italia riuscì a produrre alcune delle riforme più profonde e coraggiose della sua storia democratica.

Il 22 maggio 1978 entra in vigore la legge 194: viene riconosciuto il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza. Una svolta destinata a cambiare per sempre il rapporto tra Stato, donna e libertà individuali. Una legge combattuta, divisiva, nata dentro anni di scontri politici e culturali durissimi, e poi confermata dalla volontà popolare nel referendum del 1981.

Nello stesso anno prende forma un’altra trasformazione decisiva: nasce il Servizio Sanitario Nazionale. Con la legge 833 si afferma un principio semplice e rivoluzionario insieme: il diritto universale alla salute, per chiunque si trovi sul territorio italiano. La proposta parte dalla ministra delle Sanità, la democristiana e partigiana cattolica Tina Anselmi prima firmataria della legge. Un’idea di uguaglianza concreta, che avrebbe ridisegnato per sempre il volto del welfare italiano.

E ancora il 1978 segna una svolta nella civiltà giuridica e sociale del Paese con la legge Basaglia: la chiusura dei manicomi. La fine di un sistema di esclusione e l’inizio di una nuova concezione della malattia mentale, della cura, della dignità della persona.

A partire da queste pagine di storia, “I giorni della storia” torna con una nuova puntata interamente dedicata al 1978: un anno che non smette di interrogare il presente.

Non sarà un racconto nostalgico, ma un viaggio rigoroso e diretto dentro una stagione estrema della Repubblica. Immagini che ancora colpiscono, testimonianze che aprono ferite e domande che restano vive dopo quasi cinquant’anni.

Giovedì alle 22:00, sul network LaC, andrà in onda la nuova puntata del ciclo televisivo “I giorni della storia”, ideato e condotto da Franco Laratta, direttore responsabile dell’informazione del network.

Ospiti, studiosi, rappresentanti delle istituzioni e cittadini proveranno a rileggere insieme un anno che ha cambiato l’Italia. Un anno che non appartiene solo alla memoria, ma continua a parlare al presente. E a giudicarlo.