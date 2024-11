Nella nuova puntata di "Una regione per girare", in onda questa sera alle 21 su LaC, faremo tappa a Badolato: un incantevole borgo situato in posizione panoramica sulla costa ionica della provincia di Catanzaro. Le sue affascinanti stradine medievali e il suo dedalo di viuzze lastricate dove è un piacere "perdersi", i palazzi storici e le chiese antiche, sono la testimonianza vivente della sua storia millenaria. Un posto dove si ha la netta percezione che il tempo si sia fermato.

Dall'affaccio della piazza principale è possibile ammirare splendidi scorci sulla campagna e sul mare. Le spiagge di Badolato si contraddistinguono per le acque cristalline e le spiagge di sabbia dorata, un vero e proprio paradiso per gli amanti del mare e della natura. Insomma, a Badolato, storia, bellezza naturale e cultura si intrecciano, offrendo un'esperienza autentica.