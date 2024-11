Nella nuova puntata "Una regione per girare" di questa sera in onda alle 21 su LaC faremo tappa a Cotronei, un affascinante paese adagiato nella Sila Piccola in provincia di Crotone. Con le sue stradine acciottolate, circondato da una natura incontaminata e una vista panoramica sulla valle circostante, cattura l'attenzione di chiunque lo visiti. Nel suo territorio è possibile praticare numerose attività all'aperto, come escursioni, passeggiate e gite in bicicletta che consentono di esplorare la bellezza naturale che la circonda. La sua gastronomia, offre una varietà di prodotti genuini.

Dai funghi porcini ai formaggi, dai salumi ai vini pregiati, all'olio d'oliva che delizieranno i buongustai. Cotronei è un luogo dove il passato si fonde con il presente, offrendo ai visitatori il fascino autentico del paesaggio montano.