Taverna è un incantevole borgo in provincia di Catanzaro, circondato da pittoreschi boschi della Presila, un vero e proprio gioiello dell'entroterra calabrese con le sue stradine acciottolate ed il suo patrimonio storico. Lo visiteremo nel corso della nuova puntata di Una regione per girare, in onda questa sera su LaC Tv.

Luogo natio di Mattia Preti, il grandissimo pittore del Seicento italiano detto "Il Cavalier Calabrese", offre al visitatore la possibilità di ammirare alcune sue eccezionali opere, esposte sia al Museo che gli è stato dedicato che nella Chiesa di San Domenico. I sapori autentici della cucina locale si gustano immersi nella cultura e nella bellezza. Taverna è la meta ideale per una fuga dalla frenesia della città, anche grazie al suo territorio circostante che offre sia una splendida vegetazione che l'aria pulita della Presila.

Taverna sarà protagonista della quarta puntata della nuova edizione di "Una regione per girare", il format in onda su LaC Tv. Appuntamento questa sera alle ore 21, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. Anche in streaming su LaC Play, dove sarà poi possibile riguardare tutte le puntate.