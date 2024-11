Sarà Monterosso Calabro il nuovo protagonista di Una regione per girare, il format di LaC in onda il sabato alle ore 21. Si tratta di un affascinante borgo in provincia di Vibo Valentia, situato in prossimità delle Serre calabresi e circondato dalla vegetazione, caratterizzato da paesaggi mozzafiato che abbracciano il mar Tirreno.

Questo pittoresco borgo conserva il fascino di un'antica storia, con le sue stradine lastricate e gli edifici storici, attraendo i visitatori in cerca di autenticità e bellezza, offrendo loro la possibilità di immergersi nelle atmosfere della realtà rurale, visitando il Museo della civiltà contadina ed artigiana della Calabria, ospitato nella vecchia Filanda. La sua posizione strategica offre non solo viste panoramiche ma anche l'opportunità di gustare la cultura locale, fra "dolci" tradizioni culinarie e un'ospitalità calorosa.

Monterosso sarà protagonista dell'ultima puntata della nuova edizione di "Una regione per girare", il format in onda su LaC Tv. Appuntamento questa sera alle ore 21, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. Anche in streaming su LaC Play, dove sarà poi possibile riguardare tutte le puntate.