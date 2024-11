Rocca Imperiale è un magico borgo all'estremo nord della Calabria in provincia di Cosenza. Con la sua posizione panoramica sul Mar Ionio e il suo affascinante centro storico, Rocca Imperiale cattura immediatamente l'attenzione dei visitatori, con il suo maestoso Castello Normanno, che si erge imponente sulla collina.

Le sue stradine medievali sono un labirinto di bellezza, arricchite da archi, scalinate e case in pietra che raccontano storie di secoli passati. Circondato da un paesaggio rigoglioso con uliveti e agrumeti, vanta inoltre la sabbia dorata e le acque cristalline del suo mare, insignito nel 2023 dalla "Bandiera Blu", che offrono un rifugio tranquillo e rigenerante.

