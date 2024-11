Gli agricoltori calabresi e non solo si preparano a un'altra settimana di proteste. Con i loro trattori sono scesi in strada per chiedere maggiore attenzione nei confronti del loro settore e per alzare la voce contro le politiche agricole dell'Ue, ritenute dannose. Oggi nella puntata di Dentro la Notizia, che andrà in onda alle 14:30 su LaC Tv, ci occuperemo della mobilitazione degli agricoltori. In studio Pier Paolo Cambareri, in diretta dallo svincolo autostradale di Pizzo l'inviata Cristina Iannuzzi che raccoglierà le voci dei manifestanti.

Ancora trattori in strada dunque, e a livello nazionale gli agricoltori spartiti questa mattina dal casello Valdichiana dell'A1 stanno raggiungendo Roma, dove contano di arrivare alle ore 17. E intanto le promesse fatte negli ultimi giorni dal Governo agli agricoltori verranno mantenute? Ne parleremo alle 14.30 su LaC Tv.

