Ospiti del programma di LaC Tv Adele Lavorata, presidente del Consorzio che tutela un presidio di identità e tradizione, e Franco Aceto di Coldiretti Calabria. Appuntamento alle 13 sul canale 11 del digitale terrestre e in streaming su LaC Play

La Calabria brinda a una vendemmia da record. Dopo anni difficili, segnati da malattie fungine e cambiamenti climatici, il 2025 segna una netta ripresa per il settore vitivinicolo: secondo le stime di Assoenologi, Unione Italiana Vini e Ismea, la produzione crescerà del 15% rispetto allo scorso anno, raggiungendo i 109mila ettolitri, con prospettive ottimali sia in termini di qualità che di quantità. Un risultato che non riguarda soltanto la viticoltura, ma si riflette sull’intero comparto agricolo regionale, chiamato a cogliere le opportunità offerte da una stagione favorevole e da un mercato sempre più attento alle eccellenze locali.

Dentro la Notizia, in onda alle 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play, approfondirà questa tematica con un viaggio a Bivongi, cuore della Doc che porta il suo nome. Inviato sul posto Ilario Balì, che raccoglierà testimonianze e immagini della vendemmia appena conclusa. Ospite in esterna Adele Lavorata, presidente del Consorzio di tutela del vino Bivongi Doc, per raccontare il valore di una denominazione che rappresenta un presidio di identità e tradizione. In collegamento interverrà inoltre Franco Aceto, presidente regionale di Coldiretti Calabria, con cui si discuterà delle sfide e delle prospettive future dell’agricoltura calabrese, dal vino ad altri settori strategici.

A guidare il racconto sarà il conduttore Pier Paolo Cambareri, per una puntata che unisce informazione, territorio e visione sul futuro dell’agroalimentare calabrese.