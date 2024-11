Un percorso naturalistico di circa venti chilometri denominato L'anello dei giganti con lo scopo di sensibilizzare sulla tutela di alberi monumentali e secolari a Serrastretta. A questa sarà dedicata la nuova puntata di LaC Storie, la trasmissione in onda su LaC Tv curata da Saverio Caracciolo. Ad organizzare l'evento il gruppo di Serrastretta Trekking insieme allo scrittore Francesco Bevilacqua: un percorso tra i castagneti del Reventino per preservare le bellezze naturali e impedire che la mano dell'uomo possa sfregiare un luogo incontaminato. All'iniziativa hanno risposto presente oltre 150 persone e diversi gruppi calabresi di trekking. Per l'occasione è stato presentato anche l'ultimo libro di Francesco Bevilacqua "Alberi Monumentali in Calabria" edito dalla Rubbettino.

L'appuntamento con LaC Storie è questa sera alle 21 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky.