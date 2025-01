"Vietato ammalarsi". Non è una provocazione quella del sindaco di Belcastro, Antonio Torchia, che nei giorni scorsi ha firmato un'ordinanza indirizzata a tutti i suoi concittadini: il centro del catanzarese è infatti distante 45 chilometri dal più vicino pronto soccorso e la Guardia medica del paese funziona "a singhiozzo", sulla base della disponibilità del personale sanitario. Una situazione insostenibile e pericolosa, che porterà il primo cittadino a presentare un esposto in Procura nel caso in cui le autorità sanitarie preposte non dovessero assumere provvedimenti concreti.

Di questo (e non solo) si parlerà oggi a Dentro la Notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri. Ospite in collegamento Skype lo stesso sindaco Torchia. Nel corso della puntata, però, verrà affrontato un altro caso: il decesso di 48enne di San Giovanni in Fiore, in ambulanza, mentre veniva trasportato a Cosenza dopo aver trascorso alcune ore al Pronto soccorso dell'ospedale cittadino.

Ospite in studio sarà anche il segretario provinciale della Uil, Paolo Cretella: da mesi l'Unione italiana del lavoro va proponendo una riorganizzazione ottimale della sanità territoriale affinché non debbano più ripetersi casi come quelli al centro della puntata. Appuntamento alle ore 13, in diretta dagli studi di Cosenza, sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming LaC Play.