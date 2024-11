Nella lotta contro i femminicidi, emerge una realtà inquietante: il sottobosco di casi in cui le vittime non denunciano mai. Nonostante i dati globali rimangano stabili, è fondamentale porre l'attenzione su questa tematica e trovare soluzioni efficaci per garantire la sicurezza delle donne.

Recentemente, Mario Luzzi, padre di Fabiana Luzzi, vittima di un brutale omicidio in cui è stata bruciata viva in un'area rurale di Corigliano, ha sollevato il problema dell'inefficacia del sistema nel proteggere le vittime. Questo tragico caso sottolinea la necessità di migliorare le fasi cruciali delle indagini, in cui le restrizioni di avvicinamento da sole sembrano insufficienti a preservare la sicurezza delle donne dagli orrori che possono insorgere.

Per discutere di queste problematiche e cercare soluzioni concrete, la prossima puntata di Talking, in onda il Marcoledì 7 giugno 2023 dalle 23.30, ospiterà due esponenti che operano nel campo: Antonio Gioiello, Presidente dell'Associazione Mondiversi, e l'Avvocato Antonio Pucci, appartenente all'Ordine Forense di Castrovillari.

Durante la puntata, sarà trasmessa un'intervista inedita a Mario Luzzi, il padre di Fabiana, che condividerà la sua dolorosa esperienza e lancerà un appello per un sistema più efficace nella protezione delle vittime.

Dove seguire la puntata

LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, in tutta Italia e in Europa sul canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay. it.