Pace, tranquillità, storia, tradizioni e tanta cucina tipica. Nella quindicesima puntata di Vita da Food Blogger abbiamo fatto tappa a Camigliatello Silano.

Prima tappa al ristorante “Sila Funghi Campanaro” sul corso principale di Camigliatello. Una delle prime famiglie, appunto Campanaro, che ha costruito le fondamenta della Sila cosentina, esattamente di quello che poi è diventato Camigliatello. Roberto Campanaro che oggi gestisce l’attività di famiglia, ci racconta aneddoti molto interessanti.

Appena andiamo in cucina ci prepara subito il piatto cavallo di battaglia, ovvero la pasta e patate ara tijeddra, un grande classico della cucina cosentina, dove la patata della Sila Igp ovviamente regna. Come piatto della tradizione invece non poteva mancare lo stinco di maiale cotto a bassa temperatura, succoso all’interno e croccante fuori.

Il piatto del blogger invece è stato il medaglione di caciocavallo silano Dop, impanato, ripieno e fritto, insomma una garanzia. Subito dopo siamo andati a trovare “Staziona e Mangia” di Francesco Barrese che propone ai suoi commensali una cucina semplice, del territorio e materie prime di grande qualità.

In cucina chef Francesco Barrese, figlio d’arte, ci prepara il suo cavallo di battaglia, ovvero le tagliatelle ai funghi porcini. Un piatto semplice, senza aggiungere troppe spezie, perché i funghi porcini sono i Re della Sila. Invece il piatto della tradizione invece sono le patate mpacchiuse con i funghi porcini, un piatto che viene considerato un contorno, ma occhio che è bello sostanzioso. Il piatto del blogger invece è la fettona di caciocavallo silano Dop arrostita e condita con funghi porcini freschi. Insomma in autunno i funghi porcini sono d’obbligo.

