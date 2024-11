Il format di LaC Tv oggi nel Reggino per una sfida all'ultima forchettata tra Rosarno e Mammola. Ecco com'è andata

Dove si fermano i camionisti puoi stare certo che si mangia bene, però anche negli agriturismi dove si respira aria sana e si mangiano cibi genuini, non è da meno. Quale sarà la migliore? Nella nona puntata di Vita da Food Blogger abbiamo fatto tappa prima a Rosarno e poi a Mammola.

Prima fermata in un’attività ristorativa storica della quale chef Rubio si è innamorato, proprio sulla strada principale di Rosarno, dove i camionisti trovano sempre un pasto caldo e bello abbondante. Siamo alla trattoria Medmea. Fabio Quaranta segue le orme del padre che avviò la trattoria, un giovane imprenditore che crea un gruppo di collaboratori come se fossero una grande famiglia. Si respira davvero un bell’ambiente.

Il giovane chef Salvatore Lacognata ci prepara il piatto Cavallo di battaglia ovvero le fileja con olive e nduja, un piatto che sta riscuotendo grande successo. Come piatto della tradizione non poteva mancare la stroncatura alla Medmea, ovvero con qualche accorgimento dello chef. Durante la puntata ve la gusterete meglio. Il piatto del blogger invece è stato un tris di stocco, proposto in cotture diverse. Meraviglioso.

Seconda tappa all’agriturismo Tenuta San Nicodemo, che grazie alle idee ed alla volontà del proprietario Vincenzo Callà, è diventato un punto di riferimento per appassionati del verde, del buon cibo e buon vino. Lo chef è Amleto Commisso, un creativo che riesce a valorizzare la materia prima del luogo. Lo chef ci delizia con il piatto cavallo di battaglia, ovvero le pappardelle con funghi porcini e brasato, da leccarsi i baffi. Il piatto della tradizione invece è lo stocco del brigante, un piatto antichissimo, sostanzioso, che ci porta indietro nel tempo. Invece il piatto del blogger sono dei ravioli con pomodoro giallo, guanciale di suino nero e tartufo, vi consiglio di seguire la puntata per scoprire i segreti di questo piatto.

Come votare

Pimm's o Le Mura, quale ristorante ti ha convinto di più nella nuova puntata di Vita da Food Blogger? Clicca qui e vota.

L'appuntamento con Vita da food blogger è tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 13.30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. Anche in streaming su LaC Play. A fine puntata sarà possibile anche votare sui nostri canali i propri piatti preferiti.