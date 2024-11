Con la nuova puntata del format in onda dal lunedì al venerdì su LaC Tv siamo stati a Galatro, un viaggio tra natura e gastronomia che ci ha fatto scoprire due eccellenze calabresi

Un borgo meraviglioso, natura incontaminata, cascate termali naturali, ospitalità e ottimo cibo: non manca proprio niente a Galatro. Con la quarta puntata di Vita da food blogger - in onda oggi alle 13.30 su LaC Tv - siamo andati nel comune reggino, scoprendo anche le sue montagne e arrivando addirittura vicino Giffone.

Prima tappa in un’attività ristorativa di Galatro, l’agriturismo Il Mulino, con alle spalle una bella storia di famiglia: mamma e papà macellai da 50 anni, contadini, amanti della natura e delle tradizioni, e poi un gruppo di fratelli e sorelle che dedicano anima e cuore all’azienda di famiglia. Anita Mandaglio è una forza della natura, uno spirito combattivo che ha deciso di rimanere nel suo paese, dimostrando che si può essere imprenditori in Calabria, insieme a suo fratello. Producono tutto loro, dai salumi ai formaggi, fino alla carne ed agli ortaggi.

Il piatto Cavallo di battaglia proposto non poteva che essere pasta salsiccia e funghi, il classico piatto di pasta calabrese che piace sempre a tutti.

Come piatto della tradizione, naturalmente, non potevano essere che le polpette e salsiccia al sugo, metodo “nonna”, con tanto di scarpetta finale, perché il sapore della materia prima deve sentirsi bene. Il piatto del blogger invece è stato una tartare con cipolla rossa e uovo al centro, un piatto che deve piacere, per palati forti e decisi. Personalmente mi è piaciuto davvero tanto.

Sempre a Galatro, in pieno borgo, incontriamo Valerio Agostino, un umile chef che con la semplicità riesce a raccontare il territorio, nonché proprietario del ristorante Suvaj che manda avanti grazie al supporto delle figlie e della moglie.

Il piatto cavallo di battaglia è la semplicità pura, una cialda di pecorino con fichi e cipolla rossa, il tutto esaltato dai sapori genuini di un piatto intramontabile.

Il piatto della tradizione invece è leggermente rivisitato, ovvero i maccarruni con nduja, melanzane e pecorino, abbinamenti che non sempre si trovano in giro, ma lo chef porta a cuore questo piatto che, devo dire, è superlarivo. Invece il piatto del blogger è stato uno tagliolino ai gamberi, niente di complicato ma quando si ha una materia prima di alta qualità, basta poco per esaltarla.

Il Mulino oppure Suvaj, quale ristorante ti ha convinto di più nella nuova puntata di Vita da Food Blogger? Clicca qui e vota: https://www.lacnews24.it/vita-da-food-blogger/

L'appuntamento con Vita da food blogger è tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 13.30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. Anche in streaming su LaC Play.