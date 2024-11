Il locale “Panestorto” della proprietaria e panettiera Monica Florio nella puntata odierna della trasmissione condotta dal food blogger Wlady Nigro sfida “La Catasta” di Morano Calabro. Un nuovo appuntamento con il format che punta a valorizzare gli aspetti tradizionali e innovativi della cucina calabrese.

Per i piatti tipici, i due locali hanno proposto "Pane e frese dai sapori tradizionali" (Panestorto) e i "Maltagliati di mischiglio al pomodoro" (La Catasta). Per la sezione "Cavallo di battaglia": pane con noccioline, mandorle e mirtilli (Panestorto) e degustazione di salumi e formaggi (La Catasta).

L'appuntamento con Vita da food blogger è tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 13. 30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. Anche in streaming su LaC Play.