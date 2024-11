Trattorie e ristoranti che offrono piatti tipici della tradizione come nonna ci insegna. Protagonisti della puntata la trattoria Zio Pierino e il ristorante Aurum Terrae

La cucina che racconta di storia, che parla d’amore e passione, eccovi la ventesima puntata di Vita da Food Blogger. Trattorie e ristoranti che offrono piatti tipici della tradizione come nonna ci insegna, ma anche con spunti di innovazione. Nella ventesima puntata di Vita da Food Blogger siamo a tra Altomonte e Cerisano

Prima tappa in una trattoria magnifica ad Altomonte, ovvero la Trattoria Zio Pierino. Ad accoglierci ci sono Pino Mutabile e Antonella Paladino insieme alle figlie, un’attività di famiglia che si è ingrandita nel tempo, proponendo piatti tipici calabresi. Come cavallo di battaglia ovviamente assaggiamo lo Spezzatino di maiale, con pezzettoni di carne come si faceva un tempo, con tanto di soffritto.

Come piatto della tradizione invece proviamo i fusilli fatti a mano con ragù di maiale, uno di quei piatti sostanziosi che ti fanno sentire a casa, di domenica a pranzo con la famiglia. Il piatto del blogger invece è l’uovo fritto con scarafuaji, uno dei piatti più pesanti della cucina Calabrese.

Subito dopo siamo andati a trovare il Ristorante Aurum Terrae a Cerisano, immerso nella pace del verde delle colline cosentine. Ad accoglierci c’è il titolare Andrea Sansone che ci racconta di come la cucina fatta di prodotti di grande qualità, stia conquistando tutti.

In cucina insieme allo chef prepariamo il cavallo di battaglia, ovvero il piatto che ha fatto innamorare una donna, che successivamente è diventata sua moglie, quindi lo abbiamo chiamato “A Ilenia”. Invece il piatto della tradizione sono invece gnocchi di patate con porcini e patate, ovviamente tutto preparato in maniera artigianale dallo chef. Il piatto del blogger invece è stato una tagliata al sangue con miele di fichi e cipolla caramellata, spettacolare!.

L'appuntamento con Vita da food blogger è tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 13.30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. Anche in streaming su LaC Play. Al termine del programma è possibile votare sui nostri canali il proprio piatto preferito.