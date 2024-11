Uno chef rivoluzionario amante delle cose semplici e dei piatti tipici, poi un ristorante storico dove la tradizione dello stocco trova casa. Nella decima puntata di Vita da Food Blogger siamo stati a Reggio Calabria e poi a Mammola. Prima tappa in un’attività ristorativa dove il moderno e la tradizione si incontrano, dove le persone vengono qui per mangiare una fagiolata, dove lo chef esprime i suoi concetti senza mezzi termini, siamo alla Drogheria Culinaria di chef Felicione. Il discorso legato alla tradizione non cambia allo storico ristorante “Il Ponte” a Mammola, il regno dello stocco. Qui, protagonista dei fornelli è lo chef Matteo Catalfamo.

I piatti

Felicione Cuzzola e la sua squadra sono una grande famiglia, dove il concetto di trattoria in un ambiente più moderno, si sposano alla perfezione. Si respira davvero un bell’ambiente. Lo chef si mette subito ai fornelli preparandoci il suo cavallo di battaglia, la fagiolata di un tempo, cottura lenta e docile con obbligo di scarpetta con il pane. Come piatto della tradizione non poteva mancare “u maccarrune i casa”, che ti conquista già dal profumo, proprio come succedeva a casa delle nonne. Il piatto del blogger invece è stato lo stocco alla brace con peperoni e verdure. Un piatto meraviglioso ed equilibrato, fantastico.

Il discorso legato alla tradizione non cambia allo storico ristorante “Il Ponte” a Mammola, il regno dello stocco. Luca Gargiulo guida il ristorante stando in sala, accogliendo i clienti ma soprattutto suggerendo i piatti “top player”. In cucina invece lo chef Matteo Catalfamo ci delizia con il piatto cavallo di battaglia, ovvero spaghetti artigianali al grano saraceno con stocco e ricotta salata di Mammola. Che dire un piatto fantastico, che racconta un territorio intero. Il piatto della tradizione invece non può essere che lo stocco alla mammolese, che non ha bisogno di presentazioni, un sapore forte ma gradevole. Invece il piatto del blogger è una insalata di stocco freddo con fragole di montagna, mai assaggiata cosi un’insalata e devo dire che ha riscosso un grande successo tra i clienti.

Come votare

Dove seguire la puntata

L'appuntamento con Vita da food blogger è tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 13.30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. Anche in streaming su LaC Play. A fine puntata sarà possibile anche votare sui nostri canali i propri piatti preferiti.