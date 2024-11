Una trattoria storica che offre piatti della tradizione e porzioni abbondanti, poi abbiamo incontrato uno chef con 30 anni di esperienza alle spalle, legato anche al mondo pizza. Nella undicesima puntata Vita da Food Blogger ha fatto tappa a Cosenza e Rende.

Prima tappa presso la Trattoria “Il Paesello”, un piccolo locale vicino il centro storico di Cosenza che parla di territorio, cultura, emozioni e cibo, con passione e amore. Una storia di famiglia dove il nostro cicerone è stato Fernando Casella, responsabile della sala che ci ha raccontato da dove è iniziato tutto, gli anni difficili e la grande passione della mamma che guida la cucina. Per loro cucinare è un atto di amore, di cultura verso chi li va a trovare.

La chef si è messo subito ai fornelli preparandoci il suo cavallo di battaglia, scialatielli, nduja, liquirizia e caciocavallo. Un piatto creato negli anni, migliorando sempre gli equilibri fino a trovare la perfezione.

Come piatto della tradizione non poteva mancare la pasta con polpette al sugo, che rappresenta per tanti il piatto tipico della domenica a pranzo, ma il sapore del sugo e delle polpette ha letteralmente conquistato Wlady Nigro, conduttore del format di LaC Tv. Il piatto del blogger infatti è stata una degustazione mista di polpette fritte, da quella di carne a quella di melanzane, tipica cosentina.

Discorso di qualità e professionalità non cambia neanche da “Lorenzo Fortuna Pizza Chef”, 30 anni di esperienza nella ristorazione tra cucina e lievitati. In cucina Lorenzo ci ha accolto proponendoci il suo cavallo di battaglia, un simbolo per Cosenza, ovvero la Pasta alla Giancaleone, un concentrato di carboidrati e sapori che è impossibile non mangiarla. Il piatto della tradizione invece è la “Milungiana China”, ovvero la barchetta di melanzane ripiena, uno dei piatti più sostanziosi di tradizione della cucina del sud Italia.

Invece il piatto del blogger è stata una “merenda” ovvero pane, burro e marmellata. Tranne il burro, tutto il resto è stato prodotto direttamente da loro in cucina. Un salto nei ricordi, genuini.

