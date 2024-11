Il programma di LaC Tv ha fatto oggi tappa a San Giovanni in Fiore. La Sorgente e lo Jure Restaurant sono stati i locali protagonisti della puntata odierna della trasmissione condotta da Wlady Nigro

Formaggi, latticini e ristoranti di montagna. Ecco la venticinquesima puntata di Vita da Food Blogger. Oggi vi portiamo a San Giovanni in Fiore, paese speciale e magico nelle montagne cosentine.

Prima tappa presso un’azienda casearia e agricola, in montagna dove gli animali vengono rispettati a dovere e i formaggi sono fantastici. Vi presento La Sorgente. Ad accoglierci c’è Fulvio Serra, che con il fratello gestisce l’azienda. Il loro cavallo di battaglia non può che essere la mozzarella appena preparata, con latte direttamente prodotto da loro. Meravigliosa. Come piatto della tradizione invece ho assaggiato un formaggio semi-stagionato di capra con fragole di montagna sempre coltivate da loro, sapori unici. Il piatto del blogger invece è stato il caciocavallo Silano, immancabile.

Il secondo locale visitato sempre a San Giovanni in Fiore è lo Jure Restaurant, a due passi dall'Abbazia Florense, nel cuore del centro storico cittadino. Ad accoglierci lo chef Andrea Oliverio. In cucina prepariamo il cavallo di battaglia, ovvero un hamburger artigianale di trota, un prodotto fantastico ideato e realizzato dallo chef. Invece il piatto della tradizione é la mitica minestra alla Sangiovannese, un piatto che racconta un intero territorio, delle tradizioni antichissime. Il piatto del blogger invece é un filetto di maialino cotto a bassa temperatura con pancetta croccante e pistacchio salato.

