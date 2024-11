Lunedì 23 settembre, su LaC Tv, alle ore 17.15, canale 11 del digitale terrestre (ma anche sull’820 di Sky, sul 411 di Tivùsat, in streaming e on demand su LaC Play) ventitreesima puntata di “Imprenditori in Volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro). “Imprenditori in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della ventitreesima puntata Walter Placida, imprenditore esperto di olivicoltura, dirigente nazionale di Confagricoltura, ma anche neo sindaco di Sellia Marina, il quarto comune per numero di abitanti della provincia di Catanzaro. Intervistato per Imprenditori in Volo, Placida ha tracciato un quadro dell'olivicoltura calabrese inserito nelle dinamiche dei mercati nazionale e internazionale. Affrontato, tra l'altro, il tema sempre più attuale della razionalizzazione delle risorse idriche. Nella qualità di sindaco di Sellia Marina, invece, Placida ha descritto il notevole potenziale di questa comunità che continua a svilupparsi a ritmo incessante alle porte del capoluogo: agricoltura, turismo, artigianato, questi gli asset fondamentali sui quali puntare, ma anche qualità della vita dei residenti e attrattività di un contesto urbanistico ricco di verde, dotato di diversi chilometri di costa che si affacciano sul Mar Jonio, tranquillo dal punto di vista sociale, operoso, con un clima favorevolissimo in ogni periodo dell'anno. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.