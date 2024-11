È arrivato il giorno di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Ci si avvia verso la fine della stagione regolare, si entra nel vivo e noi ci siamo! Nella nuova puntata i Dilettanti visti da tre angolazioni diverse: avremo la voce degli allenatori, sempre sulla graticola ma in grado di far decollare le squadre; quella degli arbitri, puntualmente nel mirino, ma sempre aperti al dialogo e al confronto, e quella dei calciatori, protagonisti anche loro e in grado di regalare emozioni alle rispettive tifoserie.

Gli ospiti

Assieme a Roberto Saverino ci saranno Rolando Megna, tecnico della Virtus Rosarno in forte ascesa nel girone B di Promozione, Enrico Pasqua, giovane arbitro emergente, fra i più presenti in Eccellenza, e Mohuamed Alassani, centrocampista della Rossanese capolista nel girone A di Promozione, partito anni fa dal Togo per sognare con il gioco del calcio. Al solito tante curiosità, aneddoti e racconti, con i quali vi portiamo nel cuore del calcio dilettantistico calabrese.

Dove vedere la puntata

Un appuntamento imperdibile con Zona D! Tutti i venerdì alle 23.00 su LaC Tv, canale 11 del DDT, canale 411 di TivùSat, 820 Sky e in replica sabato alle 12.30. Scarica l'app di LaC Play o visita il sito www.lacplay.it per rivedere le migliori produzioni e l'informazione del mondo LaC!