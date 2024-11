Il venerdì si anima con Zona D su LaC Tv alle 23.00! Nella nuova puntata riflettori sul campionato di Eccellenza, alla vigilia di un doppio confronto di alta quota. Ma si parlerà anche di Serie D, Promozione A e B. Come sempre analisi e discussioni, immagini, grafiche e curiosità. Scopri i migliori dieci nelle classifiche di Eccellenza, Promozione A e Promozione B.

Ospiti del programma condotto da Roberto Saverino saranno il portiere Alessio Giuliani e l’attaccante esterno Benito Cataldi, entrambi del Sambiase capolista, Natale Giovinazzo, allenatore in seconda del Soriano squadra rivelazione del campionato, e Matteo Nesticò, trequartista goleador del Sersale.

Dove seguirci

LaC Tv è visibile sul canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat, 820 di Sky e in diretta sui nostri canali social e in streaming su lacnews24.it. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito lacplay.it.