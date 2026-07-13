Era diventato celebre in tutto il mondo per il ruolo del dottor Alan Grant. La famiglia: «Scomparsa improvvisa e inaspettata»

È morto all’età di 78 anni Sam Neill, l’attore neozelandese diventato celebre in tutto il mondo per il ruolo del dottor Alan Grant nella saga di Jurassic Park. La notizia è stata diffusa dalla famiglia attraverso un comunicato ufficiale, in cui si parla di una scomparsa «improvvisa e inaspettata».

Secondo quanto riferito, Neill si è spento in Australia, circondato dall’affetto dei suoi cari. «Sam era circondato dalla sua famiglia e se n’è andato con la dignità che ha contraddistinto tutta la sua vita», si legge nella nota. I familiari hanno inoltre precisato che l’attore non era affetto da cancro.

Volto tra i più riconoscibili del cinema internazionale, Neill aveva costruito una carriera lunga e articolata tra cinema e televisione, conquistando il grande pubblico con il successo mondiale di Jurassic Park e dei suoi sequel. Nel corso degli anni aveva lavorato con alcuni dei più importanti registi, distinguendosi per versatilità e presenza scenica.

La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo del cinema e tra milioni di spettatori che lo hanno apprezzato in oltre quattro decenni di carriera.