L'ultima segnalazione dei radar lo avrebbe segnalato in provincia di Massa Carrara

Un aereo da turismo biposto partito ieri mattina da Pavullo nel Frignano (Modena) risulta disperso in Appennino e l'ultima segnalazione dei radar lo avrebbe localizzato in zona Sassalbo, comune di Fivizzano, in provincia di Massa Carrara.

Le ricerche sono state estese anche alla confinante provincia di Reggio Emilia, sul Cerreto.

Le squadre del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico sono state attivate in alcune zone montuose tra il comune reggiano di Ventasso e quello parmense di Monchio delle Corti; da questa mattina invece le ricerche, come spiega una nota del Saer, si sono concentrate solamente sul versante parmense, e più precisamente nel comprensorio di Prato Spilla, nel comune di Monchio. Purtroppo, le attuali condizioni meteo, con pioggia, vento forte e scarsa visibilità, rendono particolarmente difficoltose le operazioni di ricerca, escludendo al momento l'impiego di elicotteri, specifica il soccorso alpino.